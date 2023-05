Vinícius Júnior alvo de ataques racistas no jogo com o Valência

Viníciuis Júnior estava visivelmente alterado e teve de ser segurado pelos colegas de equipa, que também defenderam o jogador e estiveram numa acesa troca de palavras com os adeptos do Valência.





Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, foi alvo de mais um ataque racista, desta vez em grande escala, no jogo de domingo frente ao Valência, no Estádio Mestalla.

O Real Madrid deslocou-se a Valência onde perdeu por 1-0, mas o jogo ficou marcado por insultos racistas que os adeptos da equipa adversária proferiram contra o jogador brasileiro. Ouviram-se cânticos que diziam “Vinícius é um macaco”, “burro” e um “f*** da p***”.

O avançado dirigiu-se ao árbitro, Ricardo De Burgos Bengoetxea, para denunciar os insultos e a partida esteve interrompida cerca de oito minutos na segunda parte. Ainda houve um apelo para que os adeptos parassem, mas o ambiente no estádio estava caótico.

Viníciuis Júnior estava visivelmente alterado e teve de ser segurado pelos colegas de equipa, que também defenderam o jogador e estiveram numa acesa troca de palavras com os adeptos do Valência.

Carlo Ancellotti, treinador dos ‘merengues’, disse que o brasileiro colocou a hipótese de não regressar ao jogo.

Vincíus acabou por ser expulso no jogo, num lance em que o árbitro entendeu que o jogador agrediu o guarda-redes da equipa adversária. Enquanto saía de campo, o avançado aplaudiu e fez o gesto do número “2”, isto porque o Valência está a lutar para não descer de divisão.

Os ataques racistas vividos pelo brasileiro no Mestalla tiveram várias reações de estrelas do futebol e não só.

Ronaldo ‘Fenómeno’, escreveu uma mensagem no Instagram onde se lê “Mais um episódio de racismo na La Liga. Mais uma vez com o Vinícius Júnior. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini, conte comigo na sua luta. Na nossa luta”.

O presidente do Brasil, Lula da Silva, também não ficou indiferente.

“Quero fazer um gesto de solidariedade com Vinicius, um jovem que é sem dúvida o melhor jogador do Real Madrid, e que sofre agressões repetidas. Espero que a FIFA e outras entidades tomem medidas para evitar que o racismo tome conta do futebol”, disse o dirigente brasileiro.

A FIFA já reagiu e reiterou o apoio a Vinícius Júnior.

“Estamos solidários com Vinícius Júnior. Não há lugar para o racismo no futebol, nem na sociedade. A FIFA apoia todos os jogadores e jogadoras que sejam alvo de manifestações deste teor”, escreveu Gianni Infantino, presidente do organismo, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O Real Madrid interpôs uma ação na Procuradoria-Geral do Estado.

