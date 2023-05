Detidos três homens suspeitos de ajudar a introduzir cocaína na Europa pelo aeroporto de Lisboa

Rede conseguia que “a droga fosse subtraída ao controlo das autoridades com o apoio de funcionários de uma empresa prestadora de serviços de manuseamento de bagagens que operava" no Aeroporto. Um dos detidos é da polícia municipal.





Três homens foram detidos, na segunda-feira, suspeitos de tentarem introduzir droga na Europa através do Aeroporto de Lisboa.

As detenções ocorreram no âmbito de uma operação ao tráfico internacional denominada Madrugadas Brancas, na qual foram realizadas oito buscas em residências e noutros locais, tendo sido apreendidos diversos telemóveis e "outros objetos com interesse para a prova dos factos em investigação".

Segundo comunicado da PJ a rede conseguia que "a droga fosse subtraída ao controlo das autoridades com o apoio de funcionários de uma empresa prestadora de serviços de manuseamento de bagagens que operava" no aeroporto de Lisboa.

Dois dos detidos são ex-funcionários da empresa prestadora de serviços no Aeroporto Humberto Delgado e o outro é um agente da Polícia Municipal de um município da região da Grande Lisboa, têm idades entre os 29 e os 37 anos.

