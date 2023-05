Buscas na barragem do Arade por pistas sobre caso Maddie já começaram

A Polícia Judiciária já iniciou, esta terça-feira, a operação de buscas na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve, no âmbito do caso Maddie.

O local, onde estão agora a ser realizadas buscas, era frequentado por Christian Brueckner, tido como suspeito do desaparecimento da menina inglesa há 16 anos.

As autoridades estão a estabelecer um perímetro na zona da barragem, segundo a SIC Notícias, que deverá começar a ser vasculhada a partir de terça-feira. Nas buscas estarão também presentes elementos da polícia britânica.

Com as novas buscas, as autoridades alemãs pretendem averiguar se haverá qualquer nova prova ou indício sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

Recorde-se que Christian Brueckner está preso na Alemanha por vários crimes sexuais levados a cabo em Portugal, entre 2000 e 2017. Sobre o caso Maddie negou sempre qualquer envolvimento.

