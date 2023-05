Detido homem que abusava sexualmente da enteada de nove anos

Abusos eram cometidos na casa do suspeito, companheiro da mãe da criança.





Um homem, de 28 anos, foi detido, esta segunda-feira, pela Polícia Judiciária, por suspeitas de ter abusado sexualmente da sua enteada, atualmente com nove anos, em Olhão.

Os abusos terão começado em 2021 e, segundo a PJ, as agressões sexuais eram cometidas sempre em “ambiente totalmente controlado pelo ora detido, na residência do próprio”, que era frequentada pela menor “ora acompanhada, ora desacompanhada da progenitora”, companheira do suspeito.

“Na sequência da investigação desencadeada, foi possível a recolha de vários elementos de prova, nomeadamente relatos de agressões sexuais e exposição a conteúdos pornográficos perpetradas pelo ora detido”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido será agora levado a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

