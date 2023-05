23 de maio 2023 às 11:35

Sócios do Benfica fazem fila enorme na Luz para comprar bilhetes

Esta venda é apenas para sócios, e o preço varia entre os 25 e os 75 euros. A venda também será feita através do site oficial do Benfica, nas lojas e casas do Benfica com sistema de venda de bilhetes.