Ministério Público alemão confirma participação nas novas buscas no caso Maddie no Algarve

O Ministério Público alemão divulgou, esta terça-feira, um comunicado, no qual confirma a participação das autoridades alemãs na nova operação de buscas na barragem do Arade, a 50 quilómteros da praia da Luz, no Algarve, no âmbito do caso Maddie.

“No âmbito da investigação do caso de Madeleine McCann, decorrem atualmente diligências relacionadas com o processo-crime a decorrer em Portugal”, lê-se no comunicado das autoridades alemãs, citado pela BBC.

O procurador Hans Christian Wolters adiantou, à BBC, que a polícia portuguesa estava a ajudar nas buscas, pedidas pelas autoridades alemãs, devido a restrições legais que lhes foram impostas, assim como às forças britânicas, também presentes na barragem do Arade.

A operação levada a cabo numa zona já previamente delineada e isolada, que Christian Brueckner, suspeito detido na Alemanha por outros crimes, costumava frequentar na altura do desaparecimento de Madeeine McCann há 16 anos.

