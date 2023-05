Portugueses apanhados com 90 quilos de haxixe escondidos no reboque do carro em Ceuta

Autoridades espanholas detiveram dois portugueses no porto de Ceuta, depois de terem sido encontrados 90 quilos de haxixe escondidos em fundos falsos do atrelado do carro em que seguiam.

Os ‘alarmes soaram’ após um cão especializado na deteção de droga ter assinalado a eventual existência de estupefacientes no reboque da viatura, na segunda-feira.

Na sequência daquele alerta, as forças de segurança realizaram uma revista “exaustiva” "exame ao carro e ao atrelado, tendo descoberto 90 quilos de resina de haxixe, escondidos em dois fundos falsos, informaram as autoridades espanholas num comunicado, citado pela agência Lusa.

O condutor e a companheira, ambos de nacionalidade portuguesa, foram detidos e a droga apreendida.

