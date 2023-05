SNQTB suspende manifestação após Montepio rever salários

No entanto, a estrutura sindical revela que "reserva-se o direito de retomar esta iniciativa, de acordo com o decurso do processo negocial e caso venha a justificar-se".





O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) suspendeu a manifestação que marcou para o dia 25 de maio junto à sede do Montepio Geral, em Lisboa, depois da instituição financeira, liderada por Pedro Leitão, ter revelado que iria rever a proposta salarial e desbloquear o processo negocial.

No entanto, o sindicato diz que "reserva-se o direito de retomar esta iniciativa, de acordo com o decurso do processo negocial e caso venha a justificar-se", acrescentando que "insurgiu-se quanto ao facto de, nos últimos três anos, o Montepio Geral ter vindo sistematicamente a pretender realizar atualizações salariais e das pensões inferiores às que têm vindo ocorrer nas demais Instituições do setor bancário".

E lembra que "esta situação mantinha-se em relação a 2023, com a continuada apresentação de uma proposta de atualização minimalista de 2,5%, assim discriminando os trabalhadores do Montepio Geral, face ao que sucede nos processos de atualização salarial e das pensões noutros bancos".

E salienta que "em reunião realizada ontem, o Montepio Geral reviu a injustificada posição negocial que vinha mantendo e incrementou para 3% a sua proposta de atualização para 2023. Muito embora a proposta do Montepio esteja longe da atualização salarial e das pensões que os nossos sócios merecem, registamos e saudamos esta evolução por parte do Montepio Geral, estando assim restabelecidas as condições mínimas para que seja possível continuar as negociações diretas".

