Lebron James pondera retirar-se da NBA

Lebron James, após a eliminação dos Los Angeles Lakers frente aos Denver Nuggets, deixou dúvidas sobre a sua continuidade na NBA.

“Não é divertido não chegar à final. Vamos ver o que acontece no futuro. Não sei, tenho muito para pensar, sendo honesto. Apenas comigo, tenho muito para pensar”, disse a estrela do basquetebol na conferência de imprensa imediatamente depois da derrota por 113-111, nas finais de conferência oeste.

James ainda tem um ano de contrato com os Lakers e tem o desejo de jogar com o filho Bronny James, com altas expectativas para o draft de 2024, mas a estrela deixou claro que pode já nem jogar na próxima época.

Lebron está há duas décadas na Liga, onde conquistou quatro títulos, foi quatro vezes MVP, quatro vezes MVP das finais da Liga e é o maior marcador da história da NBA, marca que ultrapassou em fevereiro.

Os comentários estão desactivados.