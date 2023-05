Capital do Sudão continua a ser palco de guerra apesar do cessar-fogo

Desde 15 de abril, data de início dos combates, mais de um milhão de pessoas foram deslocadas, mais de 840 mil procuraram abrigo em áreas rurais e outras localidades, enquanto 250 mil pessoas cruzaram as fronteiras sudanesas.





A capital do Sudão, Cartum, continua a ser um palco de guerra, com registo de vários bombardeamentos e confrontos, apesar do início de um cessar-fogo ao final do dia de segunda-feira.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a EFE, a capital sudanesa está, desde segunda-feira à noite, a assistir a bombardeamentos aéreos no Sul e no Noroeste, havendo relatos de confrontos entre o exército e a Força de Apoio Rápido em vários pontos da capital.

O exército do Sudão realizou vários bombardeamentos antes do começo da trégua, na segunda-feira às 21h45 locais, acordada em Jeddah com a mediação da Arábia Saudita e dos Estados Unidos da América.

Momentos antes do início do cessar-fogo, o líder da RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, publicou uma mensagem em que condenava os bombardeamentos e pedia às forças paramilitares para continuarem os combates até à derrota do exército, avançou o portal sudanês de notícias Sudan Tribune.

Desde 15 de abril, data de início dos combates, mais de um milhão de pessoas foram deslocadas, mais de 840 mil procuraram abrigo em áreas rurais e outras localidades, enquanto 250 mil pessoas cruzaram as fronteiras sudanesas.

