Estados Unidos anunciam ajuda humanitária de mais de 200 milhões para o Sudão

O Governo dos Estados Unidos anunciou, esta terça-feira, um novo pacote de ajuda humanitária no valor de 245 milhões de dólares para o Sudão e países vizinhos.

Este apoio foi enviado para colmatar os estragos provocados pelos combates entre o exército sudanês e os paramilitares das Forças de Reação Rápida (RSF).

"Com este financiamento [de cerca de 228 milhões de euros], os nossos parceiros humanitários podem responder às novas necessidades decorrentes do conflito em curso, que deslocou cerca de 840.000 pessoas no interior do país e obrigou outras 250.000 a fugir desde 15 de abril", quando iniciaram os combates entre as Forças Armadas sudanesas e o grupo paramilitar RSF (na sigla em inglês), disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em comunicado.

No comunicado, o Departamento de Estado norte-americano refere que o anúncio eleva este apoio de Washington ao Sudão e aos países vizinhos - Chade, Egito, Sudão do Sul e República Centro-Africana - para 816 milhões de euros no ano fiscal de 2023.

