Von der Leyen desloca-se a Itália para ver estragos causados pelas fortes cheias

Ursula von der Leyen vai estar, esta quinta-feira, em Itália para ver pessoalmente a devastação que as cheias provocaram na última semana no país.

"A presidente [da Comissão] vai viajar até à região de Emília-Romana na quinta-feira, 25 de maio, para presenciar no terreno a devastação provocada pelas cheias da última semana e expressar o apoio da União Europeia", anunciou a porta-voz Dana Spinant, através do Twitter.

President @vonderleyen will travel to Italy’s Emilia Romagna region on Thursday 25 May, to witness on the ground the devastation caused by last week’s floods and express EU support.