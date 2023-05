Montenegro pede rapidez da justiça e Ventura quer a demissão de Medina e Cordeiro

PSD e Chega comentam polémica do caso Tutti Frutti, sobre corrupção autárquica.





O líder do PSD reagiu nas redes sociais ao alegado envolvimento de dois ministros em funções, o das Finanças e o do Ambiente, ao caso Tutti Frutti, que denuncia a troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas autárquicas de 2017, com o objetivo de garantir a manutenção de certas freguesias lisboetas.

Luís Montenegro sublinha que é imperativo "saber a verdade e tirar consequências".

"É impossível pactuar com a corrupção da democracia. Temos de saber a verdade e tirar consequências. Exige-se que a justiça seja rápida e conclua esta investigação", acrescentou o presidente dos sociais-democratas numa publicação no Twitter.

É impossível pactuar com a corrupção da democracia. Temos de saber a verdade e tirar consequências. Exige-se que a justiça seja rápida e conclua esta investigação.https://t.co/qWjPxyw7Qd — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) May 23, 2023

O líder do Chega também recorreu às redes sociais para comentar o caso, denunciado numa reportagem da CNN, e defende a demissão de Fernando Medina e de Duarte Cordeiro e deixa um apelo ao Presidente da República.

Fernando Medina e Duarte Cordeiro não podem continuar no Governo depois de hoje. Simplesmente não podem!

Volto a apelar ao Presidente da República: demita o Governo, as instituições estão em degradação acelerada e inaceitável! — André Ventura (@AndreCVentura) May 23, 2023

Sublinhe-se que segundo a reportagem da CNN, foram feitos "acordos políticos entre Sérgio Azevedo (PSD), Duarte Cordeiro e Fernando Medina (PS) para a colocação de pessoas em lugares para avenças e posições estratégicas" em 2017.

Os comentários estão desactivados.