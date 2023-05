A Importância Estratégica dos Açores na Segunda Guerra Mundial

por Roberto Cavaleiro

Durante cinco séculos, as ilhas do arquipélago dos Açores foram um porto seguro para os navegadores devido à sua localização como uma encruzilhada atlântica entre as Américas, África e a Europa. A partir de maio de 1919, isso se estendeu às viagens aéreas, quando três hidroaviões Curtiss da marinha americana usaram o porto da Horta, na ilha do Faial, como escala no seu primeiro voo bem-sucedido para a Grã-Bretanha. Mais tarde, a Pan-Am iniciou os primeiros voos comerciais programados para a Europa usando os hidroaviões Sikorsky Clipper S-40.

Em 1939, Hitler incluiu nos seus planos de batalha uma provisão para a ocupação forçada das ilhas atlânticas da Madeira, Canárias e Açores para fornecer bases para parte da sua grande força de cerca de 800 U-boats e aeronaves de apoio da Luftwaffe. Para combater isso, os governos britânico e norte-americano prepararam planos que permitiriam a posse pela força se um contrato de arrendamento não pudesse ser acordado. Estas intenções chegaram ao conhecimento do Dr. António Salazar que decidiu preservar a declarada neutralidade de Portugal andando na corda bamba política entre os lados opostos; apesar do apoio dado pela maioria dos seus ministros e generais ao fascismo como sendo um baluarte contra o comunismo. Lisboa tornou-se a cidade arquetípica dos espiões quando diplomatas e agentes secretos alemães e britânicos convergiram nos seus subterfúgios para os principais projectos: (1) obter o controlo exclusivo do volfrâmio exportado (um metal vital para a construção de máquinas de guerra) e (2) facilitando a utilização dos portos e aeródromos portugueses para o abastecimento de navios de guerra e aviões. O caos instalou-se com a Alemanha a obter licenças de exportação para o transporte de volfrâmio por comboio e camião através da Espanha e da França de Vichy até o Ruhr e assumindo o comando completo do “Azorean Gap” no oceano Atlântico Norte, que levou ao naufrágio de mais de mil navios mercantes de muitas nações. Durante o ano de 1940 o Eixo Nazi mostrava-se indomável na sua expansão da “Fortaleza Europa” e a probabilidade de a Espanha se tornar sua aliada com a consequente anexação de Portugal tornava-se cada vez mais forte.

Em 1940, a marinha portuguesa afirmou a sua autoridade nos Açores estabelecendo uma base permanente em Ponta Delgada, seguida no início de 1941 por uma concentração da força naval e armada em preparação para uma possível transferência do governo de Lisboa. Isso incluiu a extensão da pista das Lajes para acomodar esquadrões de caças biplanos Gloster Gladiator e o versátil avião de transporte Junkers Ju52, que poderia ser adaptado como bombardeiro leve para transportar quatro cargas de profundidade.

No entanto, as pressões no teatro de guerra do Atlântico foram aliviadas em Junho de 1941, quando as tropas alemãs começaram a sua malfadada invasão da União Soviética. As primeiras vitórias espectaculares só foram alcançadas drenando a máquina de guerra nazi de matérias-primas essenciais para a produção de armamento e reforços de tropas endurecidas pela batalha.

Na Conferência do Atlântico realizada em agosto de 1941, o presidente Roosevelt reviveu a sua intenção de tomar o arquipélago, mas isso foi suspenso até maio de 1942, quando ele e o P.M britânico Winston Churchill elaboraram o Plano de Guerra Gray, pelo qual os Aliados alcançariam o seu objectivo de acabar com a ameaça dos U-boats por meios mais contundentes.

Mas as instruções telegrafadas de Churchill para prosseguir com uma invasão encontraram forte oposição tanto do gabinete de guerra quanto dos mandarins do serviço público em Londres. Em vez disso, a diplomacia exercida pelo embaixador britânico, Sir Ronald Campbell, persuadiu o regime de Salazar a aceitar uma ocupação aliada imediata como estando de acordo com o antigo Tratado de Windsor.

Seguiu-se um aumento da actividade que incluiu a extensão da pista do aeródromo multiusos das Lages, na ilha Terceira, e a construção de uma infra-estrutura que pudesse suportar o transporte de pessoal em aeronaves pesadas. Dentro de um ano, as forças britânicas e americanas estavam no controle militar completo da Base Aérea Nº4 e chegaram a um acordo assinado pelo qual a USAAF e a USN seriam amplamente responsáveis pelo transporte de aeronaves e tropas para a Europa e se juntariam ao RAF Coastal Command na caça e afundamento de U-boats. Nisso, eles foram auxiliados com bons resultados pelos dirigíveis K não rígidos da Goodyear (Blimps) equipados com os novos dispositivos de detecção de anomalias magnéticas.

No final da Segunda Guerra Mundial, a base foi oficialmente devolvida pelos britânicos a Portugal mas os EUA já tinham negociado em Novembro de 1944 um Tratado para a continuação da ocupação das Lajes e esta permanência continuou até aos dias de hoje trazendo consigo imensas mudanças para a economia e cultura locais. Curiosamente, os EUA nunca pagaram aluguer; sendo o seu mandato encarado como uma contribuição portuguesa para os custos da NATO.

