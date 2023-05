24 de maio 2023 às 15:04

Costa quer falar de economia mas oposição tem na mira polémicas

O debate na Assembleia da República é sobre política geral, mas a polémica da TAP e do Ministério das Infraestruturas irá provavelmente marcar a discussão, assim como o alegado envolvimento de dois ministros do Governo no caso Tutti Fruti. Já o primeiro-ministro deverá querer focar as atenções na evolução da economia. Acompanhe em direto