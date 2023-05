Apanhados homens que cometeram vários crimes durante um ano em Barcelos

Esta operação acabou na detenção de 10 arguidos, todos residentes no concelho de Barcelos, os quais vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.





A Polícia Judiciária, com a colaboração da PSP deteve, fora de flagrante delito os presumíveis autores de vários crimes, como roubo com arma de fogo, detenção de armas proibidas, dano, dano agravado e com violência, furto, furto qualificado e de ofensas à integridade física qualificada, crimes cometidos em 2022 e 2023, em Barcelos.

“A investigação tive início com factos comunicados a esta Polícia Judiciária e que ocorreram no dia 31/01/2023, num estabelecimento de restauração e bebidas, na aludida cidade”, revelou a PJ em comunicado.

Durante a investigação, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, as autoridades conseguiram identificar um grupo de indivíduos que, de forma recorrente, tem vindo a praticar crimes de caráter violento contra pessoas, sobretudo visando outro grupo que considera rival, quer contra bens patrimoniais alheios.

“Como forma de exponenciar o clima de medo e potenciar atos de violência, os elementos do grupo utilizavam as redes sociais e exibiam armas de fogo, veiculando imagem hostil e intimidatória perante terceiros, provocando grande perturbação e alarme social entre as populações locais”, explicou a PJ.

Foram realizadas diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, que permitiram a recolha e consolidação de substanciais elementos de prova e que resultaram na apreensão de substância estupefaciente, armas de fogo e outros objetos relacionados com a prática dos crimes.

