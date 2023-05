Ucrânia vai receber cem veículos militares do Japão

O governante indicou ainda que Tóquio planeia fornecer 436 milhões de euros no âmbito do acordo alcançado pelas partes, além de 27,8 milhões de euros para a compra de material não letal através de fundos da NATO.





O Governo japonês informou que iria entregar uma centena de veículos militares à Ucrânia, após um acordo alcançado com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Este acordo foi celebrado paralelamente à cimeira do G7 (grupo das sete democracias mais desenvolvidas), que decorreu em Hiroxima, no Japão, onde o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, confirmou a entrega dos veículos, especificando que são carrinhas com capacidade para uma dúzia de pessoas e máquinas.

O governante indicou ainda que Tóquio planeia fornecer 436 milhões de euros no âmbito do acordo alcançado pelas partes, além de 27,8 milhões de euros para a compra de material não letal através de fundos da NATO.

