Jogadores do Real Madrid vão entrar em campo com a camisola de Vinícius Junior

Os jogadores do Real Madrid vão entrar em campo frente ao Rayo Vallecano com camisolas com o nome e o número de Vinícius Júnior, depois do jogador ter sido alvo de insultos racistas no jogo com o Valência.

O brasileiro não vai jogar, segundo revelou Carlo Ancelotti, o avançado sentiu um desconforto no joelho.

Vinícius foi expulso no jogo com o Valência, mas a Federação Espanhola retirou o castigo ao jogador.

Recorde-se que a polícia espanhola deteve e, mais tarde, libertou três suspeitos dos insultos racistas dirigidos ao futebolista.

