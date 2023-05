Eva Kaili já não está em prisão domiciliária

Kaili tinha sido libertada da prisão em abril, sob a condição de permanecer em prisão domiciliária com uma pulseira eletrónica, e, agora, depois desta decisão, esta está livre, no entanto permanecerá sob supervisão judicial enquanto prosseguem as investigações.





A antiga eurodeputada grega e ex-vice-Presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, que está a ser investigada devido ao escândalo de corrupção, vai deixar de estar sob vigilância por pulseira eletrónica e pode sair em liberdade, mas com supervisão.

Kaili tinha sido libertada da prisão em abril, sob a condição de permanecer em prisão domiciliária com uma pulseira eletrónica, e, agora, depois desta decisão, esta está livre, no entanto permanecerá sob supervisão judicial enquanto prosseguem as investigações.

O eurodeputado belga Marc Tarabella e o assistente parlamentar italiano Francesco Giorgi, que também estão a ser investigados no mesmo processo, ficaram em liberdade, no início do presente mês, contudo estes permanecem sob supervisão.

O caso Qatargate surgiu em dezembro de 2022, quando investigadores belgas apreenderam - durante buscas em Bruxelas, nas casas de Kaili e de eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, aproximadamente 1,5 milhões de euros em malas e sacos.

