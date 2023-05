PS chumba pedidos de documentação relacionados com incidentes nas Infraestruturas

Socialistas consideram que os documentos estão fora do âmbito da CPI à TAP. Em causa estão notas no computador do ex-adjunto do ministro e as comunicações entre Galamba, Costa e Mendonça Mendes.





O PS chumbou, esta quinta-feira, a entrega de documentação sobre os incidentes que ocorreram no Ministério das Infraestruturas em 26 de abril e as notas do computador de Frederico Pinheiro, solicitada por vários requerimentos dos partidos da oposição.

Os socialistas consideram que estes documentos estão fora do âmbito da comissão de inquérito à TAP.

No entanto, o PS aprovou um pedido de documento, apresentado pelo PSD, relativo à "compra e venda da participação" do antigo acionista da TAP David Neeleman e "a transferência de 55 milhões de euros".

De fora dos documentos disponibilizados à CPI ficaram “as notas respeitantes à TAP” que estivessem no computador do ex-adjunto do ministro João Galamba, e que era solicitada pelos sociais-democratas.

Chumbada foi também a entrega, pedida pelo Chega ao ministro das Infraestruturas, “de todas as comunicações trocadas entre a sua pessoa, o senhor primeiro-ministro, dr. António Costa, e entre ambos e o senhor secretário de Estado António Mendonça Mendes".

