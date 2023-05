Material recolhido na barragem do Arade será entregue às autoridades alemãs

As buscas na barragem do Arade, no Algarve, já terminaram e todos os indícios encontrados no âmbito do caso Maddie serão entregues às autoridades alemãs, segundo informação da Polícia Judiciária.

“Salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs, de acordo com as regras da cooperação judiciária internacional”, lê-se no comunicado da PJ.

A operação decorreu sobre coordenação das autoridades portuguesas, o que incluiu investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança, mas também contou com a presença de forças policiais inglesas e alemãs.

Recorde-se que as buscas na barragem algarvia, a 50 quilómetros da Praia da Luz de onde Madeleine McCann desapareceu em 2007, foram realizadas, novamente, por esta ser uma zona que Christian Brueckner, suspeito detido na Alemanha por outros crimes, costumava frequentar na altura do desaparecimento da criança inglesa há 16 anos.

