GNR detém mulher em Beja por tráfico de droga

Uma mulher, de 38 anos, foi detida, através do Comando Territorial de Beja, por tráfico de droga.

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a GNR informa que decorria uma investigação por tráfico de estupefacientes há mais de cinco meses.

De acordo com os militares a mulher circulava num transporte ferroviário entre as estações de Cuba e Beja. No decorrer das diligências os militares do Núcleo de Investigação Criminal, na estação ferroviária do concelho de Beja, procederam à sua abordagem, constatando que possuía produto estupefaciente.

Foi, por isso, realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos 153 doses de cocaína, 100 euros em numerário; 84 doses de haxixe; 81 doses de heroína; cinco facas; um telemóvel; uma balança de precisão e, ainda, diversos artigos e documentos relacionados com o tráfico de produtos estupefacientes.

A mulher foi constituída arguida e será presente no Tribunal Judicial de Beja para aplicação das medidas de coação.

