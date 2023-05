Acidente envolve dois pesados e três ligeiros e corta EN 118

Um acidente entre dois pesados de mercadorias e três veículos ligeiros provocou, esta quinta-feira, dois feridos graves e dois leves.

Fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo disse, em declarações à agência Lusa, que o acidente cortou da Estrada Nacional (EN) 118 em Benfica do Ribatejo.

Estão, no local, elementos das corporações de bombeiros de Almeirim, Santarém, Alpiarça e Salvaterra de Magos, assim como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h40.

