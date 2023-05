Tempos modernos

Tudo começou com um ícone no painel de navegação do meu carro - antigamente chamado tablier - dando conta da falta de pressão num pneu. Parei na estação de serviço mais próxima, verifiquei o ar dos pneus, mas o ícone não desapareceu. É sempre assim, aliás: para apagar estes ícones é preciso ir a uma oficina da marca. E, claro, tinha de verificar se havia algum problema com o dito pneu.

Desloquei-me à oficina, onde fui atendido por uma rececionista a quem expus o problema, entreguei a chave do carro e fiquei à espera. Uns minutos depois, a senhora regressou com uma má notícia: a correia de transmissão estava danificada. E explicou:

- Quando liguei o carro, ouvi um barulho estranho. Fui falar com um mecânico, que confirmou as minhas suspeitas: a correia de transmissão está gasta. Pode partir-se a qualquer momento. Portanto, é melhor não andar mais com o carro. Se a correia se partir, causa danos graves no motor. Quer mandar substituir?

Que remédio tinha eu!

A funcionária fez ali mesmo o orçamento, era um balúrdio, mas não havia alternativa. Conformado, mandei efetuar a reparação.

- Quanto tempo leva? - perguntei, convencido de que poderia ir buscar o carro no dia seguinte, pois tinha uma viajem marcada.

- Uns seis ou sete dias - respondeu a senhora, perante a minha estupefação. - Sabe, é preciso tirar o motor para substituir a correia. E foi uma sorte ser eu a pegar no carro. Se fosse um arrumador, podia não ter dado por nada…

Portanto, ia pagar uns milhares de euros e estava cheio de sorte!





Colocava-se agora a necessidade de alugar um carro para fazer a dita viagem. E aí voltei a ter sorte: embora fosse um carro bem mais pequeno do que o meu, era o último disponível.

Lá fiz a viagem, fui e voltei, passou mais de uma semana - e notícias do meu carro, nada. Tentei saber alguma coisa pelo telefone, mas as chamadas para as grandes organizações são sempre dificílimas. Decidi meter pés (aliás, pneus) ao caminho e ir lá pessoalmente.

A rececionista que me tinha atendido pediu-me desculpa, disse-me que faltava um carreto que vinha da Alemanha, e que seriam necessários mais uns três ou quatro dias.

Dois dias depois, porém, recebo um sms a convocar-me para uma reunião na oficina. «Mau!», pensei. «Se calhar o carro não tem arranjo ou o arranjo é muito mais caro do que o previsto e querem falar-me diretamente». A convocatória era insólita: indicava as 11h38 e o nome de um rececionista que eu não conhecia.

Cheguei às 11h38 em ponto! Dirigi-me ao dito rececionista e disse-lhe ao que ia. O homem pediu-me para esperar. Dez minutos depois, continuando eu à espera, veio ter comigo a funcionária minha conhecida e ofereceu-se para me atender, explicando que o colega estava «demorado».

Sentei-me à frente da secretária da senhora e, após uns segundos de conversa, ela exclamou:

- Já sei! Era o que eu suspeitava! -. E com muitas desculpas explicou que a convocatória para lá ir fora um engano do computador.





Voltei para casa. No dia seguinte, liga-me a rececionista com nova má notícia: o motor tinha sido desmontado e haviam descoberto um desgaste na bomba da embraiagem. E adiantou que seria de aproveitar para a substituir, pois, com o motor desmontado, pouparia a mão-de-obra desse trabalho. Perguntei quanto era o novo arranjo: era mais um balúrdio. Novamente conformado, mandei substituir.

Escusado será dizer que continuava a andar com o automóvel alugado, que todos os dias custava umas dezenas de euros.

Dezoito dias depois de ter posto o meu carro na oficina, recebo finalmente uma mensagem a dizer que estava pronto! Fui logo buscá-lo e entregar o carro alugado. E verifiquei que me tinham faturado pelo aluguer apenas seis dias. No meio da desgraça, comportavam-se seriamente!





A história ainda não acabou. Já tinha eu esquecido o episódio, ligam-me da oficina a perguntar se estava satisfeito com o trabalho. Fiquei sem saber o que dizer. Expliquei o que se passara, o tempo enorme que durara o conserto, mas adiantei que os funcionários tinham sido muito corretos. Disse-me então que eu iria receber um questionário, e pediam-me que desse nota dez ao trabalho efetuado.

E que remédio tenho eu? Acho lamentável esta prática de perguntarem às pessoas se estão satisfeitas com um serviço qualquer, e ao mesmo tempo dizerem-lhes que só o 9 e o 10 são notas positivas, pelo que agradecem que o classifiquemos assim. E mesmo que o cliente esteja furioso com o serviço, não quer prejudicar os funcionários que o atenderam e dá nota 10.

Estas modernices são um logro. Não melhoram nada. E que dizer do preciosismo de convocarem uma reunião para as 11h38? Ridículo. E enganador: tudo se passou ao contrário do indicado na convocatória.

Chaplin tem um filme chamado Les Temps Modernes onde parodia as contradições desta sociedade. Hoje teria muitíssimo mais matéria para parodiar.



Os comentários estão desactivados.