Crise. A poucos passos de eleições

O pretexto terá sido o aniversário de Jorge Paulo Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e já um ‘histórico’ social-democrata, que celebrou 63 anos no início de maio. Mas o almoço que juntou sociais-democratas apoiantes de sempre de Pedro Passos Coelho, como o ex-eurodeputado Carlos Coelho e o advogado e ex-deputado Luís Nobre, na cervejaria Tico Tico, em Alvalade, Lisboa, no passado dia 15, rapidamente se tornou palco de discussão política. No rescaldo de semanas muito conturbadas para a maioria socialista, com a comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP no menu, o cenário em cima da mesa foi o de legislativas antecipadas ainda antes das eleições europeias – sendo que estas, agora, já estão confirmadas para entre 6 e 9 de junho de 2024.

A velha guarda passista que se sentou à mesa com o próprio ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, está convencida de que o Presidente da República quer derrubar o Governo o mais cedo possível, não perdoando ao primeiro-ministro António Costa a decisão de não aceitar a demissão de João Galamba e o facto de ter segurado o ministro das Infraestruturas numa afronta de clara manifestação de força perante o chefe de Estado, após os sucessivos pronunciamentos de Marcelo sobre uma hipotética dissolução do Parlamento.

Na base desta tese está a convicção de que, se a legislatura chegar ao fim, em 2026 António Costa terá mais hipóteses de voltar a ser reeleito primeiro-ministro. Essa hipótese é, aliás, alimentada pelo facto de o líder socialista ter já admitido a possibilidade de se recandidatar a secretário-geral do PS em 2025 e concorrer às próximas legislativas.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, esta sexta-feira nas bancas

Os comentários estão desactivados.