Moeda de cinco euros entra em circulação em Portugal na próxima semana

Uma moeda de cinco euros vai entrar em circulação em Portugal a partir do dia 1 de junho, anunciou o Banco de Portugal (BdP).

Designada Miragaia longicollum", integrada na série “Dinossauros de Portugal”, a moeda só poderá ser usada em Portugal, pois só no nosso país tem “poder liberatório”, lê-se no comunicado publicado no site do BdP.

Na face ‘coroa’ da moeda está representado um fóssil de um dinossauro, o escudo nacional e o valor, além de inscrições onde se lê "Portugal" e "2023".

Na chamada cara da moeda está a imagem do dinossauro e o nome científico que lhe corresponde.

Sublinhe-se que “a distribuição ao público será efetuada por intermédio das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional — Casa da Moeda”.



Segundo informação do BdP, serão emitidas apenas 30 mil moedas.

