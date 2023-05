O Papa Francisco está doente e não recebeu ninguém em audiência, esta sexta-feira de manhã.

A agenda do resto do dia foi cancelada. O porta-voz do Vaticano o sumo pontífice confirmou que o sumo pontífice está doente e adiantou que está com febre

No entanto, não acrescentou mais informações sobre o estado de saúde do Papa.

