Pinto Moreira informou o Parlamento que vai retomar mandato como deputado do PSD

Social-democrata suspendeu o mandato após ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex. Regresso não está dependente de qualquer parecer ou votação.





O deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira já terá informado o Parlamento da sua intenção de retomar o seu mandato de deputado, que foi suspenso, a seu pedido, no final de março, depois de ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex.

A informação foi confirmada à agência Lusa pela presidente da Comissão da Transparência, a deputada socialista Alexandra Leitão.

O pedido já deu entrada na Comissão e será transmitido na próxima reunião, terça-feira, informou Alexandra Leitão, sublinhando que o regresso de Pinto Moreira não está dependente de qualquer parecer ou votação para esta retoma de mandato.

Recorde-se de que o processo da Operação Vórtex, no qual o social-democrata foi constituído arguido, está relacionado com "projetos imobiliários e respetivo licenciamento [na Câmara de Espinho], respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", explicou na altura a Polícia Judiciária.

Os comentários estão desactivados.