Espanha vai a votos em eleições municipais e regionais

Segundo as sondagens, vão acontecer várias batalhas renhidas entre a esquerda do PSOE, no poder, e a direita do PP, na oposição.





Vai acontecer em Espanha, este domingo, eleições municipais em todo o país e regionais em 12 comunidades autónomas.

Segundo as sondagens, vão acontecer várias batalhas renhidas entre a esquerda do PSOE, no poder, e a direita do PP, na oposição.

Este é o primeiro exercício democrático este ano em Espanha, onde vai também decorrer as legislativas nacionais previstas para dezembro, no final de uma legislatura marcada pela primeira coligação governamental no país, entre o Partido Socialista (PSOE) e a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos.

Segundo sondagens publicadas por alguns doos principais jornais espanhóis, El Pais e El Mundo, o PP será o partido mais votado na Comunidade Valenciana, uma das regiões onde foi feita mais campanha.

Valência é a quarta maior região espanhola em população e atualmente a principal autonomia liderada pelos socialistas, com uma coligação de partidos de esquerda, de extrema-esquerda e de âmbito regional.

Contudo, existe a possibilidade de ser reeditado o governo atual de esquerda, embora "no limite", numa eleição que se decidirá "por um punhado de votos".

Já nas eleições municipais, é esperado que o PSOE continue a ser o partido globalmente mais votado, mas apenas com mais 2,3 pontos percentuais do que o PP (30,2% e 27,9%, respetivamente), segundo um estudo do organismo público Centro de Investigações Sociológicas (CIS) publicado na segunda-feira passada.

Os comentários estão desactivados.