28 de maio 2023 às 16:43

Scorsese quer fazer novo filme sobre Jesus

O icónico cineasta não é estranho a esta temática, tendo, há 35 anos atrás realizado A Última Tentação de Cristo, filme baseado no livro com o mesmo título do grego Nikos Kazantzakis e protagonizado por Willem Dafoe, que gerou protestos e críticas sobre a forma como Jesus Cristo foi retratado.