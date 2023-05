Quatro distritos com alerta laranja

Os distritos portugueses de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, que poderão ser de granizo, trovoada e rajadas fortes de vento.

Esta notícia foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que alertou que este aviso vai estar ativo entre as 12h00 e as 19h00 de domingo, descendo depois para o nível amarelo.

Segundo o IPMA, o aviso laranja, que é o segundo mais grave da escala, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", enquanto o aviso amarelo, o terceiro mais grave da escala, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

