Milhares evacuados devido a aproximação de tufão nas Filipinas

Apesar de se esperar uma desaceleração considerável, as autoridades alertaram para as perigosas marés, inundações repentinas e deslizamentos de terra à passagem do tufão pela província de Batanes, que irá acontecer entre terça a quarta-feira, alerta a agência noticiosa Associated Press.





As autoridades das Filipinas começaram a retirar milhares de pessoas das suas localidades, a encerrar escolas e escritórios e a proibir a navegação devido à aproximação do tufão Mawar.

Apesar de se esperar uma desaceleração considerável, as autoridades alertaram para as perigosas marés, inundações repentinas e deslizamentos de terra à passagem do tufão pela província de Batanes, que irá acontecer entre terça a quarta-feira, alerta a agência noticiosa Associated Press.

Exército, polícias, bombeiros e grupos de voluntários estão preparados para realizar operações de busca e resgate nas províncias do norte e mais de um milhão de pacotes de alimentos foram preparados para qualquer emergência, revelaram as autoridades filipinas.

Este é o segundo ciclone tropical na zona das Filipinas em 2023 e o primeiro supertufão, com o arquipélago a esperar até dez fenómenos do género este ano, devido ao El Niño, que aquece as águas do Pacífico e provoca a formação de mais ciclones.

Este é o segundo ciclone tropical a atingir zonas das Filipinas este ano e é o primeiro supertufão, com o arquipélago a esperar até dez fenómenos do género este ano, devido ao El Niño, que aquece as águas do Pacífico e provoca a formação de mais ciclones.

Os comentários estão desactivados.