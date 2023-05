Grécia vai ter novas eleições no dia 25 de junho

Esta data foi proposta pelo ex-primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakism, depois da vitória do seu partido conservador nas eleições de 21 de maio.





Depois de um escrutínio que não permitiu uma maioria absoluta, a população da Grécia vai voltar às urnas no dia 25 de junho, segundo um decreto presidencial publicado esta segunda-feira.

"As novas eleições serão realizadas em 25 de junho", pode ler-se no decreto presidencial.

Esta data foi proposta pelo ex-primeiro-ministro conservador, Kyriakos Mitsotakism, depois da vitória do seu partido conservador nas eleições de 21 de maio.

O partido Nova Democracia conseguiu 40,8% dos votos, que representa o dobro do seu principal adversário, o partido de esquerda Syriza do ex-primeiro-ministro (2015-2019) Alexis Tsipras, no entanto, este resultado não lhe permitiu obter uma maioria absoluta, enquanto, ao mesmo tempo, este descartou formar uma coligação.

