Morreu teclista dos Ornatos Violeta, Elísio Donas

O teclista da banda Ornatos Violeta, Elísio Donas, morreu esta segunda-feira, aos 48 anos, avançaram fontes próximas da banda à Blitz.

De momento, ainda não se sabem quais são as causas da morte do artista.

Juntamente com o vocalista Manel Cruz, o guitarrista Peixe, o baixista Nuno Prata e o baterista Kinorm, o teclista foi um dos membros fundadores dos Ornatos Violeta e esteve envolvido nos dois icónicos discos da banda portuense, "Cão!" (1997) e "O Monstro Precisa de Amigos" (1999).

Para além desta banda, que deu o seu último concerto no passado dia 6 na Queima das Fitas do Porto, Elísio Donas tocou também com Sérgio Godinho, Per7ume e Jimmy P.

