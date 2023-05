Dois agentes secretos italianos e um da Mossad entre os mortos em naufrágio na Lombardia

Cerca de 20 passageiros conseguiram ser retirados do mar.





Um naufrágio no norte de Itália, na Lombardia, provocou, na noite de domingo, a morte de quatro pessoas, entre as quais dois agentes secretos italianos.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, Alfredo Mantovano, dos Serviços de Segurança de Informação de Itália, deu a conhecer as vítimas do naufrágio: Claudio Alonzi, de 62 anos, e Tiziana Barboni, de 53, ambos membros dos serviços secretos do país.

Também hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o israelita Shimoni Erez, de 50 anos, agente reformado da Mossad, também foi uma das vítimas.

A quarta e última vítima mortal é Anya Bozhkova, cidadã russa e esposa do dono do barco.

Cerca de 20 passageiros conseguiram ser retirados do mar e as causas do acidente ainda estão a ser investigadas.

