Detido autor de trinta burlas no valor de mais de um milhão de euros

A Polícia Judiciária, em colaboração com as autoridades espanholas, deteve um português, de 52 anos, acusado de trinta crimes de burla, cometidas entre 2019 e 2020.

“O arguido apresentava-se como intermediário financeiro e promovia uma atividade de captação de investimentos, prometendo rendimentos mensais consideráveis, com taxas de juro muito tentadoras, em nome duma sociedade com sede na Suíça, que se veio a apurar ser inexistente”, lê-se no comunicado da PJ, divulgado esta terça-feira.

Para dar credibilidade ao embuste, celebrava contratos de ‘Gestão Externa de Ativos’ com as vítimas e, nalguns casos, pagava inicialmente alguns juros, de modo a convencê-las de que se tratava de um negócio credível e muito rentável, determinando-as assim a reforçar os investimentos iniciais, com a entrega de mais quantias. Mas depois deixava de pagar os juros mensais, “justificando-se inicialmente com a instabilidade conjuntural dos mercados financeiros”.

Quando as vítimas desconfiadas do esquema tentavam recuperar o dinheiro investido já não o conseguiam contactar. No total, as burlas renderam mais de um milhão de euros ao arguido.

A PJ informou ainda que a participação criminal de algumas das vítimas levou à investigação das autoridades que constataram que o suspeito tinha fugido para o estrangeiro, tendo aplicado o “instrumento de cooperação judiciária internacional” que resultou na sua detenção em Espanha e entrega a Portugal.

O arguido, depois de extraditado, já foi presente a tribunal tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

