Saiba se compensa recorrer ao crédito para suportar os gastos extra das férias

O orçamento familiar está cada vez mais curto com o aumento do custo de vida. Os preços dos mais variados bens e serviços continuam a disparar e a subida de juros não dá tréguas, o que torna o agendamento de férias de verão uma tarefa mais desafiante. Ainda assim, o barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance revela que os portugueses estão a pensar em gastar nesta época 1624 euros. Trata-se de um aumento de 5% em relação a 2022, o maior valor dos últimos cinco anos, no entanto, abaixo da média europeia que se situa nos 1918 euros.

O mesmo estudo revela que os portugueses estão dispostos a viajar (78% estão a fazer planos para as férias de verão), mas a inflação é o principal motivo para se sentirem mais retraídos na hora de fazer planos. Portugal é o país Europeu em que o receio da inflação é maior (84%). Mas, apesar dos planos, apenas 35% dos respondentes portugueses já reservaram as suas férias. E tendo em atenção o contexto económico de inflação, quase metade dos inquiridos vai adaptar o seu plano de viagem, reduzindo o budget nas despesas de alojamento (46% opta por um alojamento mais barato).

O documento diz também que a maioria dos portugueses com planos para férias escolhe o estrangeiro como destino de eleição (54%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2022), recaindo a escolha em países vizinhos, Espanha (23%), França (11%) e Itália (9%). Para 47% dos portugueses os seus planos incluem férias em Portugal, regressando assim aos valores pré-pandemia (2019).

Em Portugal, o carro continua a ser um dos meios de transporte mais utilizado para férias (47%), mas foi também o país europeu em que o avião registou um maior crescimento (+ 7 pontos percentuais). Outra tendência visível este ano é que, apesar de a praia continuar a ser a escolha mais popular para as férias de verão em Portugal (59%), as cidades como destino de férias estão a ganhar cada vez maior atratividade (39%), sendo Portugal o país europeu em que esta subida foi mais acentuada (+ 8 pontos percentuais).

Recorrer ao crédito

Mas tanto para aqueles que optam pelo mercado nacional como para aqueles que preferem ir para o estrangeiro, muitos são “obrigados” a recorrer ao crédito. Nem todos os bancos oferecem uma opção de crédito destinada especificamente para férias, mas isto não quer dizer que não se possa beneficiar de um empréstimo para esta finalidade. Para isso, basta recorrer a um crédito sem finalidade. A diferença é que, ao disponibilizarem a opção de crédito para férias, as entidades bancárias podem oferecer condições mais vantajosas do que com um crédito sem finalidade.

Não se esqueça que, nesta altura do verão, as agências de viagens multiplicam-se em ofertas de pacotes de férias. E há muitos casos em que as agências não cobram juros pelo pagamento em prestações, o que pode ser uma boa opção. No entanto, a Deco – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – faz um alerta: “Fique atento ao preço das viagens: ‘0% de juros’ nem sempre é sinónimo de pacote mais barato. Antes de contratar, pergunte o preço em várias agências e faça contas”.

E deixa um conselho: “Alguns bancos e instituições financeiras de crédito especializado (IFIC) também concedem créditos para viagens, mas quase nunca compensam. Regra geral, os prazos e montantes até são mais elevados do que nas agências, e as taxas de juro também”.

Não se esqueça que pode desistir do crédito num prazo até 14 dias depois da data da assinatura do contrato.

Outras soluções

Uma outra solução passa por recorrer ao crédito pessoal ou usar o cartão de crédito, e liquidar a dívida nos 20 a 50 dias seguintes pode ser uma alternativa. Mas esta modalidade fica limitada ao valor do crédito disponibilizado pelo banco (plafond).

Caso o seu cartão tenha programa de cash-back, recebe uma percentagem da despesa. A maioria dos cartões associam também pacotes de seguros que cobrem alguns imprevistos. As coberturas mais importantes são assistência em viagem, despesas de tratamento e acidentes pessoais. Caso pretenda um destino mais caro que nem a agência nem o cartão permitem pagar sem custos acrescidos, e ponderada a hipótese de recorrer ao financiamento, considere as modalidades de pagamento com juros. Se precisa de um valor reduzido (por exemplo, até 1500 euros) e prevê pagar a dívida no prazo de três a seis meses, o cartão de crédito é uma boa opção.

A conta-ordenado é uma alternativa ao cartão, mas o crédito disponível tem um valor idêntico ao do vencimento e o cliente começa a pagar juros logo que usa o saldo descoberto. Mas se não pode pagar a dívida nos três a seis meses seguintes, restam-lhe opções que implicam mais burocracia e mais tempo para formalizar (cerca de duas semanas). O crédito com penhor de uma aplicação financeira, como uma conta-poupança ou um fundo de investimento, é mais barato do que o crédito pessoal tradicional, já que o cliente apresenta uma garantia real. Contudo, a aplicação deve ter um valor igual ou superior ao montante do empréstimo e não pode ser movimentada enquanto o crédito estiver ativo.

Férias. Outros truques para poupar

Se viajar de avião

Planifique as férias com a devida antecedência. Não guarde para a última hora.

Seja flexível na escolha das datas. Assim é possível analisar as várias opções de partida

e chegada e, acima de tudo, comparar preços.

Evite as partidas e chegadas ao fim de semana. Em grande parte dos casos pode ser mais barato partir à quinta-feira e regressar à segunda-feira.

Opte por voos com escala. Há casos em que a diferença de tempo de viagem compensa e há uma maior probabilidade de encontrar voos mais baratos.

Escolher aeroportos secundários ou alternativos como ponto de chegada pode ser uma forma de conseguir poupar na sua viagem. Os principais são sempre mais caros.

Reservar uma estada de pelo menos três dias é uma forma de reduzir os custos da viagem.

Utilize as agências de viagens de voos online, pois permitem-lhe comparar todas as opções, de forma simples e rápida, e usufruir de uma maior gama de ofertas e descontos.

Adquira um pack de voo e hotel. Esta solução torna, na maioria dos casos, a viagem mais barata do que adquirir o voo e o hotel separadamente.

Se viajar de carro

Recorra às novas tecnologias. Há aplicações nos telemóveis e nos tablets que lhe indicam o caminho mais rápido e económico para chegar ao destino, fazem reservas, encontram um restaurante e até servem de guia turístico. Ou seja, em poucos minutos organizam-lhe as férias.

Para fugir ao trânsito recorra à aplicação da Estradas de Portugal ou da Brisa. Mas se for para fora, mais concretamente para a Europa, recorra ao Google Maps, ao TomTom Places ou ao ViaMichelin Traffic.

Também pode saber antecipadamente o preço dos combustíveis com aplicações como a Mais Gasolina. É possível consultar o preço por bomba e a localização. Pode ainda procurar os preços mais baratos por tipo de combustível (gasolina/gasóleo), por cidade ou por distrito.

Crédito pessoal. O que deve ter em conta

Documentos

Precisa de apresentar um documento de identificação, comprovativo de morada e comprovativo de rendimentos. Este último poderá ser um recibo de vencimento ou a última declaração de IRS.

A aprovação do crédito é influenciada pelo histórico do cliente. Isto significa que, se tiver um bom historial de crédito e demonstrar que consegue pagar o montante pedido, verá mais facilmente concedido o financiamento pessoal.

Comparar oferta

Faça uma pesquisa exaustiva de todas as taxas anuais efetivas (TAEG), pois é aqui que estão contemplados todos os encargos associados ao crédito pessoal. Como é uma taxa que varia de entidade para entidade, consegue perceber qual é a mais vantajosa do mercado.

Por norma, a TAEG é mais reduzida se os seguintes fatores forem favoráveis para o cliente: histórico de crédito e fluxo de capital.

Se tem mais do que um empréstimo na mesma entidade bancária, procure primeiro aconselhar-se junto dela. Em grande parte das vezes, os bancos dão privilégios aos créditos solicitados por clientes que já têm mais do que um empréstimo na entidade.

Custos extra

Tenha em conta todas as comissões de abertura do dossiê, assim como os períodos de carência de crédito inicial. O custo do crédito (montante total imputado), as condições para obter o empréstimo e manter a taxa de juro ou saber se existem ou não outros benefícios associados são também importantes.

Há quem opte por seguro de proteção associado aos créditos. Isto significa que, se lhe acontecer alguma coisa, este produto garante-lhe alguma segurança em termos de pagamentos.

Os comentários estão desactivados.