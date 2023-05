Viseu: 900 anos a olhar para o futuro

por Leonor Barata

Vereadora na Câmara Municipal de Viseu

900 anos de história e de afirmação. Celebramos os 900 anos sobre a data de atribuição do Foral à cidade de Viseu pela mão de D. Teresa. Filha e mãe de Rei. A data da sua atribuição, a sua antiguidade, anterior à independência do próprio país, é a prova da nossa força enquanto território e é a prova maior da importância deste interior tantas vezes esquecido.

São 900 anos de história que nos enchem de orgulho e que mostram que o caminho que percorremos foi seguro e certo. O caminho do desenvolvimento do território, da criação das infraestruturas, da defesa do interior e da afirmação da sua identidade na construção da tão desejável coesão territorial. Acima de tudo o caminho das pessoas, para as pessoas, do serviço em prol da comunidade e de cada um.

Ao longo destes 900 anos afirmámo-nos como concelho de excelência nas diversas áreas desde a educação até a mobilidade, desde os espaços verdes até às práticas inclusivas, desde a criação de uma cidade verde até à gastronomia. Eis as razões porque somos agraciados com a distinção de ‘Melhor cidade para viver’.

Viseu tem inúmeras qualidades, tantas como novos desafios; tem inúmeros encantos, tantos como novas vontades.

Sim, somos a cidade de Viriato. Somos a cidade de guerreiros, reis, artistas e poetas.

Mas também a cidade dos mais novos, e de um espaço à espera de se afirmarem, de nos poderem ensinar as suas vontades e novas visões.

De uma cidade, acima de tudo, feita dessa vontade de futuro.

E também somos a Feira de São Mateus, as festas e marchas populares. Tudo isto nos constrói e formou-nos como a comunidade que fomos construindo e em que nos tornámos e que promovemos e defendemos todos os dias.

Viseu é também a força das dinâmicas culturais e da diversidade dos inúmeros projetos artísticos que aqui encontram a sua casa e o seu espaço construindo uma agenda de eventos intensa e eclética com programação e propostas para todos os gostos e para todas as idades que ocupam vários espaços do território partilhando múltiplos sentidos e provocando múltiplas sensações. Esta realidade não nasce por acaso, é o resultado de um investimento profundo e de uma estratégia consistente que passa pelo apoio a estas atividades, mas passa sobretudo pela convicção que é também através do imaterial e destes eventos que se afirmam territórios e se faz o caminho para a felicidade comum.

E por isso celebramos o passado com os olhos postos no futuro, com a convicção profunda de que essas raízes nos projetam e nos protegem, mas também nos responsabilizam.

Neste fim de semana celebramos os nossos 900 anos com um cortejo de inspiração medieval e um concerto imperdível com os Retimbrar e Sopa da Pedra que contará também com a participação do Coletivo Girassol Azul e a voz extraordinária da Teresa Salgueiro, são o início desta viagem de comemoração e mais um motivo para vir a Viseu, mais um motivo para viver Viseu.

