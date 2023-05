PSP deteve 13 pessoas em operação contra criminalidade em Lisboa

Uma operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) contra a criminalidade violenta está a decorrer esta quarta-feira no antigo bairro da Curraleira, em Lisboa, resultando em 13 detidos.

Os detidos são pessoas “organizadas“ e “violentas” e atuavam na área metropolitana de Lisboa, disse Daniel Martins, comissário do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP, aos jornalistas.

Em comunicado, divulgado esta manhã, a força de segurança informara que foram realizados 24 mandados de busca, 16 deles são domiciliários.

"Esta operação está relacionada maioritariamente com crimes de homicídios na forma tentada, ofensas à integridade física graves, ameaças agravadas, todos eles cometidos com armas de fogo, em vários locais da cidade", diz a nota.

Foram também apreendidas um total de nove armas de fogo, munições, cartuchos, armas brancas, dinheiro, walkie-talkies e produto estupefaciente.

A ação é levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal e em coordenação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa, com a participação de polícias da valência de investigação criminal e das Equipas de Intervenção Rápida.

Notícia atualizada às 12h25.

Os comentários estão desactivados.