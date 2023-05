Companhia aérea pede a passageiros para se pesarem antes de embarcarem

Objetivo é que os pilotos tenham maior noção do peso e do equilíbrio do avião.





A Air New Zealand está a pedir aos passageiros para subirem para a balança antes de embarcarem em voos internacionais, anunciou a própria companhia aérea.

O objetivo é pesar 10 mil passageiros durante um mês, no âmbito de um estudo, cujas conclusões possam permitir aos pilotos terem a noção do peso e do equilíbrio dos aviões antes de levantarem voo.

Os números da balança não vão ser vistos por todos, garantiu a companhia aérea, sublinhando que os valores serão anónimos, até para os funcionários.

"Pesamos tudo o que vai na aeronave, desde a carga, passando pelas refeições a bordo até à bagagem no porão", explicou o especialista em melhoria de controlo de carga da Air New Zealand, citado no comunicado da transportadora.

"É simples, é voluntário e, ao pesarem-se, estarão a ajudar a voar com segurança e eficiência", acrescentou.

Os números são exigidos pela autoridade de aviação civil da Nova Zelândia, no entanto, as companhias aéreas têm várias opções para estimar o peso dos passageiros, incluindo a realização de estudos como este.

