NATO critica lançamento de satélite militar norte-coreano

Jens Stoltenberg condenou esta quarta-feira o lançamento de um foguete espacial com um satélite pela Coreia do Norte, que se despenhou no Mar Amarelo.

“Condeno firmemente a tentativa de lançamento de um satélite militar pela República Popular Democrática da Coreia, usando tecnologia de mísseis balísticos", disse o secretário-geral da NATO, acrescentando que o lançamento “é uma violação flagrante de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", afirmou.

O responsável pede para que a Coreia do Norte volte a sua atenção para a diplomacia para "alcançar a paz sustentável e a desnuclearização completa e verificável da península coreana".

Stoltenberg também expressou o apoio da NATO à Coreia do Sul e ao Japão.

O lançamento norte-coreano acionou os alertas de antimísseis em Seul, na Coreia do Sul, e na ilha japonesa de Okinawa.

