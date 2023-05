Ouro Negro – Um Lobo em Pele de Cordeiro

por Roberto Cavaleiro

Numa emissão de rádio à nação a 15 de Junho de 1942, o Dr. António Oliveira Salazar afirmou que o preço da neutralidade na Segunda Guerra Mundial não saiu barato, mas estava determinado a preservar a integridade e o bem-estar do povo português em tempos turbulentos. As medidas tomadas pelo seu governo cumpriram essa promessa, mantendo as entidades beligerantes do Eixo e dos Aliados à distância até meados de 1945, data em que os saldos de pagamentos negativos de 1939 foram convertidos em positivos com £ 97 milhões (£ 5,5 bilhões no valor de 2023) devidos pela Grã-Bretanha e as reservas de ouro detidas pelo Banco de Portugal aumentando de 63 para 356 toneladas métricas. Esta reviravolta económica permitiu a expansão pós-guerra da frota de navios mercantes de Portugal em cinquenta navios e a construção de redes eléctricas, barragens, estradas e pontes.

Muito desse ganho financeiro pode ser atribuído ao comércio de minério de volfrâmio durante a guerra; uma fonte essencial de tungsténio que foi usado para a produção de armas, máquinas-ferramentas e aço reforçado. Até 1939, a mineração de volfrâmio era quase exclusivamente realizada por empresas britânicas e alemãs ou suas subsidiárias portuguesas com supervisão governamental mínima, além da cobrança de impostos resultantes das licenças de exportação. Em 1940, o bloqueio do noroeste do Atlântico por U-boats forçou a cessação dos embarques para os Aliados, enquanto a Alemanha foi capaz de continuar as importações via rodoviária e ferroviária através da Espanha e da França de Vichy. Tudo isso mudou em junho de 1941, quando a invasão da URSS pela Alemanha fechou o acesso aos mercados de metais do Extremo Oriente e, assim, colocou a região noroeste de Portugal no centro das atenções como principal fornecedora de volfrâmio da Europa. Seguiu-se um frenesi de produtividade com as minas cadastradas duplicando os seus empregos e um imenso movimento de mão-de-obra agrícola para a prospecção freelance usando o processo de “fossicking” e um consequente mercado negro a preços altamente inflacionados.

Alarmado com estes terríveis males sociais e económicos, Salazar criou no final de 1941 a “Comissão Reguladora do Comercio de Metais” que impôs um controlo limitado dos preços (com uma taxa de 45% a pagar ao Estado) e novas regras para a exportação e segurança mineira . Seguiu-se, em janeiro de 1942, um acordo luso-alemão pelo qual Portugal se comprometeu por um ano com uma disponibilidade mínima de 2.800 toneladas mais metade do pool “livre” dos garimpeiros. Por sua vez, os alemães comprometeram-se a continuar a vender a Portugal armas, camiões, petróleo e aço – tudo vantajosamente a preços de 1939. Naturalmente, os Aliados protestaram, mas as suas objecções foram ofuscadas por (1) a invasão superficial de Timor-Leste por tropas australianas e holandesas e (2) a descoberta, por meio de vigilância da PVDE, de uma organização de resistência para sabotagem financiada pelo secreto British Special Operations Executive (SOE) e resultou em pesadas penas de prisão para os seus membros portugueses e na deportação de muitos britânicos. No entanto, em agosto de 1942, a pressão dos EUA resultou na assinatura de um Acordo com os Aliados pelo qual a atribuição à Alemanha foi fixada em 2.800 toneladas e excluiu a produção das maiores minas da Panasqueira e da Borralha. A partir daí, até que as invasões aliadas de junho de 1944 encerrassem a rota ferroviária para embarques, a política aliada em Portugal continuou a ser de contenção e de dificultar por todas as formas a exportação de volfrâmio e outros metais. A sabotagem de minas de propriedade alemã e até a introdução de febre tifóide e outras pestilências foram arriscadas (mas nunca usadas) pelos serviços secretos dos EUA, enquanto espiões alemães eram procurados e expulsos dos cargos que haviam garantido nos ministérios do governo, na polícia marítima e na alfândega.

Após o Dias da Vitoria em maio de 1945, a investigação dos crimes de guerra nazis inevitavelmente levou a perguntas sobre o enorme aumento (293 toneladas) nas reservas de ouro e quanto disso poderia estar relacionado ao ouro que havia sido saqueado dos bancos centrais dos países europeus ocupados em 1940. O Banco de Portugal respondeu que todas as suas participações foram adquiridas legalmente através do Banco Nacional Suíço (SNB) agindo em consórcio com o Banco de Compensações Internacionais (BIS) fundado em 1930 por trinta bancos centrais como um mecanismo de compensação, mas agora incluía nos seus accionistas alguns banqueiros privados simpatizantes do Terceiro Reich. Inicialmente, o Banco de Portugal transferia escudos para bancos comerciais em Basileia e Berna, que então recebiam e armazenavam lingotes de ouro em seu nome, mas a partir de outubro de 1941 o BIS e o SNB começaram a organizar embarques directos para Lisboa em pagamento de volfrâmio importado pela Alemanha. Todos os registos foram mantidos em segredo e não foi até depois da Conferência de Londres sobre o ouro nazi, realizada em dezembro de 1997, que um valor de 124 toneladas foi avaliado como tendo sido recebido directa ou indirectamente do tesouro saqueado do Reichsbank.

A questão permanece quanto à origem das 169 toneladas adicionais possuídas pelo Banco de Portugal em 1945. Isso representou um pagamento adicional feito pelo volfrâmio? A desclassificação dos arquivos do Novo Estado (incluindo os da PVDE) não deu qualquer informação positiva e o Banco de Portugal, além de aludir à existência nos seus cofres de “vários” lingotes estampados com o emblema da suástica, nada acrescentará às suas afirmações anteriores de não cumplicidade. Uma possível explicação é que parte deste ouro pode ser atribuído às acções do serviço secreto norte-americano OSS (Office of Strategic Services), que num rumor gastou cerca de US$ 100 milhões em 1942/44 na compra preventiva de volfrâmio no Mercado de Metal de Lisboa para evitar a sua exportação para a Alemanha. Isso resultou num stock cujo paradeiro nunca foi determinado e representa outro capítulo incerto na história obscura do Ouro Negro.

Tomar 31 de maio de 2023

