Marinha resgatou 12 pescadores de barco a afundar-se ao largo das Flores

Embarcação foi ao fundo poucos minutos após a conclusão do resgate.





A Marinha Portuguesa resgatou 12 pescadores da tripulação de uma embarcação de pesca, que acabou por se afundar poucos minutos depois da operação, a cerca de 574 quilómetros da ilha das Flores nos Açores.

A operação foi desenvolvida através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, desde as 07h36 de terça-feira (horas locais), tendo o resgate sido concluído às “15h54”, os 12 pescadores, segundo o comunicado da Marinha, estão “todos bem e em segurança", mas a embarcação ‘Lajes do Pico’ "acabou por afundar poucos minutos" depois.

Na operação estiveram envolvidos “a corveta António Enes, da Marinha Portuguesa e uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP)", tendo sido também mobilizados para a posição do alerta duas embarcações de pesca e três navios mercantes.

