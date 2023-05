Macron responsabiliza Governo do Kosovo por escalada da tensão com Sérvia

"Há claramente uma responsabilidade por parte das autoridades kosovares na situação atual e um desrespeito por um acordo que é importante e que foi concluído há várias semanas", disse o Presidente de França, que esteve reunido com a Presidente eslovaca, Zuzana Caputova, em Bratislava.





O Presidente de França, Emmanuel Macron, responsabilizou o Governo do Kosovo pela presente situação de tensão no norte do país.

Têm sido registados confrontos entre manifestantes sérvios e as forças da NATO que, na segunda-feira, provocaram 80 feridos, 30 deles soldados.

"Há claramente uma responsabilidade por parte das autoridades kosovares na situação atual e um desrespeito por um acordo que é importante e que foi concluído há várias semanas", disse o Presidente de França, que esteve reunido com a Presidente eslovaca, Zuzana Caputova, em Bratislava.

Macron estava a referir a um novo plano promovido pela França e pela Alemanha, mediado pela União Europeia, com o objetivo de normalizar as relações entre a Sérvia e a sua antiga província do Kosovo, que, em 2008, declarou unilateralmente a independência, algo que Belgrado não reconhece

Vive-se um momento de alta tensão no norte de Kosovo, onde centenas de manifestantes sérvios estão reunidos novamente após os conflitos de segunda-feira, quando manifestantes sérvios e as tropas da força internacional no Kosovo, liderada pela NATO (KFOR), provocaram ferimentos em mais de 50 civis e em 30 soldados na localidade kosovar de Zvecan.

