Forças do Sudão suspendem participação em negociações com paramilitares

O Exército do Sudão suspendeu a participação nas negociações que visavam eventuais tréguas com os paramilitares que disputam o poder no Sudão.

Uma fonte não identificada do Governo do Sudão afirmou que o Exército de Cartum tomou a decisão de suspender as negociações uma vez que "os rebeldes nunca aplicaram os pontos do acordo sobre tréguas temporárias, que preveem a retirada dos hospitais e das casas".

O violento conflito no Sudão coloca o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, e o seu adjunto e opositor, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as forças paramilitares de apoio rápido.

Estes combates foram despoletados devido ao fracasso das negociações para a integração dos paramilitares nas forças armadas, no âmbito de um processo de transição política no Sudão.

