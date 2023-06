Morreu empresário Manuel Fino

Esteve envolvido na Guerra de poder no BCP, o que terá contribuído para a sua falência.





O empresário Manuel Fino morreu esta madrugada aos 98 anos, no Hospital CUF Cascais.

Foi, através da sua empresa Investifino, acionista da Cimpor, da Soares da Costa e do BCP.

Manuel Fino esteve envolvido na guerra de poder do BCP o que terá contribuído para a sua insolvência. Adquiriu ações do banco privado com financiamento da Caixa Geral de Depósitos.

A Investifino ficou a dever à Caixa Geral de Depósitos mais de 250 milhões de euros, tendo o empresário acabado por entregar as ações da Cimpor ao banco estatal, que em 2020 avançou para tribunal para recuperar dívidas da Manuel Fino SGPS e da Investifino.

