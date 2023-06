Pedro Proença vai ser reeleito para terceiro e último mandato na Liga de clubes

Proença apresentou 120 medidas, destacando como objetivos alterar os estatutos do organismo, para impor a limitação de mandatos.





Pedro Proença vai ser reeleito esta quinta-feira, para um terceiro e último mandato na presidência de Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), num ato eleitoral marcado para as 14h30, nas instalações do organismo, no Porto.

O antigo árbitro, de 52 anos, encabeça a única lista que vai a votos para o quadriénio 2023-2027, tendo o apoio unânime das sociedades desportivas que disputam as competições profissionais de futebol (Liga e Liga 2).

"Acontece pela primeira vez na história do futebol profissional português. É algo que, não escondo, me enche de orgulho, mas de enorme responsabilidade, sem margem para vaidade ou arrogância", disse o dirigente.

Proença apresentou 120 medidas, destacando como objetivos alterar os estatutos do organismo, para impor a limitação de mandatos, mas também a internacionalização das competições, a centralização dos direitos audiovisuais e a diminuição dos custos de contexto do futebol profissional.

Pedro Proença vai ser reeleito pela segunda vez sem oposição.

