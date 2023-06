1 de junho 2023 às 12:04

Julgamento de português acusado de incitação à subversão em Hong Kong é adiado

Segundo a acusação, Joseph John era administrador do perfil de Facebook do Partido para a Independência de Hong Kong, uma organização fundada no Reino Unido em 2015, no entanto, a comissão eleitoral britânica revogou o estatuto de partido político em 2018.