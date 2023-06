Luka Modric vai sair do Real Madrid por proposta de 120 milhões da Arábia Saudita

O Real Madrid já está a estudar outras soluções para colmatar a possível ausência de Modric que é uma figura fundamental no meio-campo do clube.





Luka Modric vai sair do Real Madrid e fará o último jogo frente ao Athletic Bilbao já no próximo domingo, avança o jornal espanhol OK Diário.

Segundo a mesma fonte, o médio comunicou aos merengues que vai aceitar a proposta de 120 milhões de euros por três anos de contrato num clube da Arábia Saudita.

O croata, de 37 anos, parecia ter a renovação por mais um ano encaminhada, mas os milhões árabes desviaram o jogador.

O Real Madrid já está a estudar outras soluções para colmatar a possível ausência de Modric que é uma figura fundamental no meio-campo do clube.

Luka Modric está há 11 anos no Real e venceu 23 títulos.

Os comentários estão desactivados.