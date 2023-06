Apanhado homem que usava redes sociais para extorsão e abuso sexual de menores

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 26 anos, suspeito da prática dos crimes de coação sexual, extorsão, pornografia de menores e abuso sexual de crianças agravado.

O detido, residente num concelho do Norte do país, “conheceu as vítimas, menores ou com evidente atraso no desenvolvimento cognitivo, através da rede social Snapchat, tendo primeiramente trocado com elas conversas de natureza sexual. Depois, usando a aplicação WhatsApp, enviou-lhe vídeos do mesmo cariz, nomeadamente a masturbar-se, coagindo as vítimas a enviar-lhe dinheiro, bem como fotos da região genital e a filmarem-se desnudadas e em práticas sexuais, usando o telemóvel para esse efeito”, explicou a Polícia Judiciária.

O arguido, com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, "apresenta propensão para comportamentos predatórios, desenvolvidos nas redes sociais pelo que a investigação vai prosseguir no sentido de determinar a verdadeira extensão da sua atividade delituosa", acrescentou a PJ.

Depois de ter sido presente a tribunal na comarca de Aveiro, para interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

